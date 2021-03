Milanello, l’allenamento del giorno: il report completo

Milanello, l’allenamento del giorno: i rossoneri hanno cominciato a preparare la gara contro la Samp in attesa dei nazionali

Allenamento pomeridiano per i rossoneri, che si sono trovati alle ore 12 per il pranzo prima di scendere negli spogliatoi per iniziare la seduta.

IL REPORT

Prima parte in palestra per l’attivazione muscolare; a seguire il gruppo si è spostato sul campo centrale, dove ha proseguito il lavoro con alcuni esercizi, eseguiti con l’ausilio di attrezzi e pesi. L’allenamento è terminato con una serie di esercitazioni sulla rapidità.