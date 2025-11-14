Connect with us

News

Milan Virtus Entella 2-3: amichevole ricca di gol a Solbiate Arno. Il tabellino del match

News

Pavlovic uomo chiave, Allegri lo considera centrale: il dato parla chiaro. Solo uno ha giocato più di lui

News

MN24 - Loftus-Cheek fuori all'intervallo di Milan Virtus Entella: nessun allarmismo, le ultime sul centrocampista inglese

News

Milan Virtus Entella 2-3: termina qui, sconfitta per i rossoneri. Minuti importanti per Jashari

News

Nazionali Milan, quattro calciatori rossoneri impegnati oggi. Il programma completo della giornata

News

Milan Virtus Entella 2-3: amichevole ricca di gol a Solbiate Arno. Il tabellino del match

Milan news 24

Published

33 minuti ago

on

By

Milan

Milan Virtus Entella 2-3: i rossoneri escono sconfitti da un’amichevole ricca di gol. Di seguito il tabellino del match odierno

Il Milan è stato sconfitto per 2-3 dalla Virtus Entella nell’amichevole disputata allo stadio Chinetti durante la terza sosta per le Nazionali della stagione 2025/2026. Il match si è rivelato ricco di gol e ha fornito importanti indicazioni sulla condizione dei giocatori.

TABELLINO E MARCATORI

Nonostante la sconfitta finale, il Milan è andato in vantaggio due volte grazie ai gol segnati da due dei suoi attaccanti:

  • 9′ Pulišić (M): Lo statunitense ha aperto le marcature.
  • 34′ Ankeye (E): Pareggio ospite.
  • 58′ Borsani (M): Il giovane ha riportato avanti i rossoneri.

L’Entella ha però ribaltato il risultato nel finale con le reti decisive di Boccadamo al 67′ e Debenedetti all’87′, fissando il risultato sul 2-3.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.