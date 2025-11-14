Milan Virtus Entella 2-3: amichevole ricca di gol a Solbiate Arno. Il tabellino del match

Milan Virtus Entella 2-3: i rossoneri escono sconfitti da un’amichevole ricca di gol. Di seguito il tabellino del match odierno

Il Milan è stato sconfitto per 2-3 dalla Virtus Entella nell’amichevole disputata allo stadio Chinetti durante la terza sosta per le Nazionali della stagione 2025/2026. Il match si è rivelato ricco di gol e ha fornito importanti indicazioni sulla condizione dei giocatori.

TABELLINO E MARCATORI

Nonostante la sconfitta finale, il Milan è andato in vantaggio due volte grazie ai gol segnati da due dei suoi attaccanti:

9′ Pulišić (M): Lo statunitense ha aperto le marcature.

Lo statunitense ha aperto le marcature. 34′ Ankeye (E): Pareggio ospite.

Pareggio ospite. 58′ Borsani (M): Il giovane ha riportato avanti i rossoneri.

L’Entella ha però ribaltato il risultato nel finale con le reti decisive di Boccadamo al 67′ e Debenedetti all’87′, fissando il risultato sul 2-3.