MN24 – Milan Virtus Entella, decisione presa a Milanello: ecco chi prenderà parte all’amichevole di venerdì a Solbiate Arno

Milan Virtus Entella, i rossoneri hanno deciso come gestire gli infortunati in vista dell’amichevole di venerdì 14 novembre

L’imminente sosta per le Nazionali sarà sfruttata dal Milan per un test match fondamentale: venerdì mattina, a porte chiuse, i rossoneri affronteranno la Virtus Entella, squadra che milita attualmente al quattordicesimo posto in Serie B. Questa amichevole è stata espressamente richiesta da Massimiliano Allegri per recuperare giocatori e rodare meccanismi tattici.

Milan Virtus Entella, Jashari E Pulišić: obiettivo minutaggio pieno

Il centrocampista svizzero Ardon Jashari avrà modo di beneficiare di un ampio minutaggio. Tornato a disposizione da un paio di settimane dopo la frattura composta del perone subita lo scorso 28 agosto (in uno scontro con Santiago Giménez), il match sarà cruciale per mettere «chilometri e tempo nelle gambe» a un vero ritmo partita.

Anche Christian Pulišić usufruirà dell’amichevole per migliorare la sua condizione fisica. L’americano, nonostante abbia già rimesso piede in campo contro il Parma (dove ha fallito un gol del potenziale 2-3), è rimasto a Milanello dopo un intenso lavoro di mediazione tra la dirigenza e la federazione USA. Questo accordo è giunto a seguito delle polemiche sulla gestione del numero undici rossonero da parte di Mauricio Pochettino, dopo l’infortunio patito Pulišić nelle precedenti amichevoli degli Stati Uniti.

Oltre a Jashari e Pulišić, in campo si vedranno anche Estupiñan e Fofana, affiancati da diversi giocatori del Milan Futuro per completare le rotazioni a disposizione di Allegri.

Assenze cautelative per il derby

Salvo cambiamenti di programma, non prenderà parte alla partita Adrien Rabiot. Per il centrocampista francese c’è ancora del lavoro specifico da completare prima di poter rientrare pienamente in gruppo la prossima settimana, che sarà quella che condurrà al Derby di Milano.

Anche Santiago Giménez, ad oggi, non dovrebbe essere protagonista contro l’Entella. Il messicano continuerà a lavorare a Milanello per guarire completamente dal problema alla caviglia subito nel corso di Atalanta-Milan, puntando anche lui a essere al top per la stracittadina. Lo riporta Milannews24.