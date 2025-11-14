Connect with us

Milan Virtus Entella LIVE: diramate le formazioni ufficiali, Jashari dal primo minuto

Formazioni ufficiali Milan Virtus Entella: le scelte di Allegri in vista dell'amichevole odierna. C'è Jashari

Mercato Milan, questione centravanti: Lewandowski nella lista. La chiave è Nkunku: l'ex Chelsea porta il polacco? Ultime

Calciomercato Milan, aumenta la concorrenza per Zirkzee: Tare prende nota, il club in Serie A alza il pressing

Milan Virtus Entella, il capitano dei rossoneri è Christian Pulisic. Scelta a sorpresa sul vice

Milan news 24

Published

21 minuti ago

on

By

Pulisic

Milan Virtus Entella: il capitano dell’amichevole odierna è Christian Pulisic. Allegri assegna i gradi di vice a Loftus-Cheek

Nell’amichevole che il Milan sta per disputare contro la Virtus Entella allo stadio Chinetti di Solbiate Arno, il tecnico Massimiliano Allegri ha riservato una sorpresa per la fascia da capitano.

Ad indossare la fascia da capitano per il Milan sarà Christian Pulišić, un gesto che sottolinea la leadership e l’importanza dell’attaccante statunitense all’interno del gruppo.

Come vice-capitano per l’incontro è stato scelto l’inglese Ruben Loftus-Cheek. Questa scelta, in assenza dei senatori in Nazionale, riflette la volontà di Allegri di responsabilizzare i giocatori chiave in vista dei prossimi impegni di campionato e, soprattutto, del Derby.

