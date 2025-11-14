News
Milan Virtus Entella, il capitano dei rossoneri è Christian Pulisic. Scelta a sorpresa sul vice
Milan Virtus Entella: il capitano dell’amichevole odierna è Christian Pulisic. Allegri assegna i gradi di vice a Loftus-Cheek
Nell’amichevole che il Milan sta per disputare contro la Virtus Entella allo stadio Chinetti di Solbiate Arno, il tecnico Massimiliano Allegri ha riservato una sorpresa per la fascia da capitano.
Ad indossare la fascia da capitano per il Milan sarà Christian Pulišić, un gesto che sottolinea la leadership e l’importanza dell’attaccante statunitense all’interno del gruppo.
Come vice-capitano per l’incontro è stato scelto l’inglese Ruben Loftus-Cheek. Questa scelta, in assenza dei senatori in Nazionale, riflette la volontà di Allegri di responsabilizzare i giocatori chiave in vista dei prossimi impegni di campionato e, soprattutto, del Derby.