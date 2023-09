Milan Verona, Theo Hernandez out: ecco chi lo sostituirà. Per il francese affaticamento muscolare, così come per Calabria

In Milan Verona assente Theo Hernandez: per il francese affaticamento muscolare, così come per Calabria. I due si trovano entrambi in tribuna.

Al posto di Theo Hernandez, sulla fascia sinistra c’è Yunus Musah. Sull’altra fascia c’è Alessandro Florenzi al posto dell’indisponibile Davide Calabria.