Milan, Musah la novità contro il Verona? L’idea di Pioli. Il centrocampista si è fatto notare ieri a San Siro contro il Newcastle

Yunus Musah è stato uno dei cambi di Stefano Pioli in Milan Newcastle. Un ingresso positivo per lo statunitense, che scalpita per la prima da titolare.

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere lui la novità del Milan contro il Verona: il centrocampista punta ad essere tra gli undici iniziali di sabato pomeriggio.