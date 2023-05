Milan Verona in contemporanea con altri quattro match: il calendario della 38esima giornata di Serie A. I dettagli

La Lega Serie A ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale che la sfida di domenica sera alle ore 21 tra Milan e Verona si giocherà in contemporanea con Atalanta-Monza, Roma-Spezia, Lecce-Bologna e Udinese–Juventus.

Inoltre, «si dispone che il termine di tolleranza per l’attesa della presentazione delle squadre in campo sia ridotto a 5 minuti per le sopra elencate gare».