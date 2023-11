Milan Udinese, Theo Hernandez neanche in panchina: contusione alla caviglia per il francese.

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Milan-Udinese e spicca l’esclusione di Theo Hernandez.

Mister Pioli non potrà contare sul terzino francese che non si siederà nemmeno in panchina a causa di una contusione alla caviglia.