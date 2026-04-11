News
Milan Udinese, Runjaic sorride: recupero in extremis, ci sarà a San Siro
Milan Udinese, i friulani recuperano Buksa in vista della sfida di oggi pomeriggio a San Siro: per Runjaic arma dalla panchina
L’Udinese recupera un pezzo pregiato per la delicata trasferta di oggi pomeriggio a San Siro. Come riferito da TuttoUdinese, i dubbi della vigilia legati alle condizioni fisiche di Adam Buksa sono stati sciolti: l’attaccante polacco è stato ufficialmente convocato da Kosta Runjaić.
LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan
Durante la conferenza stampa di ieri, il tecnico tedesco aveva espresso chiaramente il desiderio di riavere a disposizione il classe ’96, reduce da un lungo stop per una lesione al soleo che lo teneva lontano dal campo dall’inizio di gennaio.
Milan Udinese, Buksa e l’arma dalla panchina: i numeri del gigante polacco
Nonostante la lunga assenza, l’importanza di Buksa nello scacchiere friulano resta indiscutibile. In questa stagione 2025/2026, il polacco ha collezionato 19 presenze arricchite da 2 gol, dimostrandosi un elemento prezioso soprattutto come subentrato (utilizzato in 16 occasioni). Runjaić ha sottolineato l’ottimo lavoro svolto dal giocatore in settimana:
PAROLE – «Buksa ha lavorato bene, lo porteremo a Milano e poi vedrò se utilizzarlo. Vuole dimostrare di essere un giocatore importante per noi, sono fiducioso».
La sua presenza in panchina offre all’Udinese un’alternativa fisica e tattica fondamentale per scardinare la difesa del Milan nei minuti finali, regalando a Runjaić una freccia in più per cercare il colpaccio contro i rossoneri di Massimiliano Allegri.