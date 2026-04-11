Milan Udinese, Leao ago della bilancia? Il piano di Allegri per la sfida di San Siro

Milan Udinese, l’ago della bilancia per la sfida contro i friulani sarà rappresentato da Rafael Leao: il piano di Allegri

La sfida di oggi pomeriggio a San Siro contro l’Udinese si preannuncia come un vero e proprio laboratorio tattico per il Milan. Secondo quanto anticipato da Gazzetta.it, Massimiliano Allegri è pronto a lanciare una novità assoluta: Rafael Leao agirà nel ruolo di centravanti. Per l’occasione, i rossoneri indosseranno un “abito” mai visto dall’inizio in questa stagione, schierandosi formalmente con un 4-3-3 volto a esaltare la velocità del portoghese centralmente. Questa scelta nasce dalla necessità di sopperire al calo fisico di Gimenez e alla ricerca di nuove soluzioni per ritrovare il gol dopo il digiuno nelle ultime trasferte.

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Milan Udinese, Leao ago della bilancia?

Nonostante l’assetto offensivo, Allegri non rinuncerà alla solidità difensiva che ha caratterizzato il suo 2026. In fase di non possesso, infatti, il Milan è pronto a mutare pelle: il modulo si trasformerà nel consueto 3-5-2 o in un più prudente 5-3-2. In questa rotazione, sarà fondamentale il ruolo di Athekame, pronto ad abbassarsi nella linea a tre dei difensori per garantire copertura sulle ripartenze fisiche dei friulani.

Un assetto fluido che mette Leao al centro del villaggio rossonero, nel tentativo di riconquistare il secondo posto e blindare la qualificazione in Champions League.