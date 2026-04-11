Milan Udinese, occhio a Fofana: non è al meglio! Pronto Ricci con Modric e Rabiot. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il campionato di Serie A entra nel vivo e per i rossoneri la sfida di questa sera alle ore 18:00 nella cornice di San Siro contro l’Udinese rappresenta un crocevia fondamentale. Il Diavolo, reduce da una serie di prestazioni altalenanti, cerca conferme davanti al proprio pubblico. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’assetto tattico della squadra subirà variazioni significative, figlie di necessità fisiche e scelte strategiche.

Emergenza Fofana: tocca a Samuele Ricci

La notizia principale riguarda il reparto mediano dei rossoneri. Youssouf Fofana è stato frenato da una sindrome influenzale che ne ha condizionato il rendimento negli ultimi giorni. Non essendo al top della condizione, si accomoderà inizialmente in panchina.

Al suo posto, la maglia da mezzala destra titolare sarà affidata a Samuele Ricci. Per l’ex Torino si tratta di un test importante per dimostrare di essere all’altezza delle ambizioni del club meneghino.

Conferme d’autore: Modric e Rabiot

Se Ricci rappresenta la novità, le certezze per il Diavolo arrivano dall’esperienza. Restano infatti confermatissimi nell’undici di partenza: Luka Modric e Adrien Rabiot

Il lavoro di Igli Tare viene messo alla prova in questa fase finale della stagione. I rossoneri non possono più sbagliare e la gestione dei cambi operata da Allegri sarà, ancora una volta, la chiave per scardinare la difesa friulana e portare a casa i tre punti.