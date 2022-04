Milan, tra gli azionisti di Investcorp c’è anche il presidente del Manchester City

Tra gli azionisti di Investcorp, interessati ad acquistare il Milan, c’è anche il presidente del Manchester City. Ecco i dettagli

Come riportato dal Corriere dello Sport, tra i principali azionisti di Investcorp ci sarebbe anche Mubadala, il fondo sovrano da 350 miliardi dell’emirato di Abu Dhabi. Il CEO di questo fondo è Khaldun Al-Mubarak che è anche il presidente del Manchester City.

Questo aspetto potrebbe avere una valenza di non poco conto. Infatti, Investcorp potrebbe rappresentare un tramite per il governo di Abu Dhabi per entrare nel calcio italiano, senza destare sospetti su questioni legate alle doppie proprietà.