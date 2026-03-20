Milan Torino, la curiosa statistica sui finali di partita! Rossoneri e granata opposti: ecco perché

Milan Torino, c’è una curiosa statistica sui finali di partita delle due squadre! I rossoneri mattatori, granata una muraglia. Il dato

Secondo quanto riportato da Opta in vista del match della 30a giornata di Serie A tra Milan e Torino, il Milan si conferma una squadra letale negli ultimi minuti di gioco. I rossoneri, infatti, sono la squadra che ha guadagnato più punti (ben 12) grazie a gol segnati nell’ultimo quarto d’ora di partita, ovvero dal 76′ in avanti. Una statistica che dimostra quanto il Milan riesca a spingere nella fase finale del match, recuperando o consolidando i risultati proprio nei minuti decisivi.

Dall’altro lato, il Torino ha una statistica in parte decisamente positiva per quanto riguarda la fase difensiva nel finale di gara: i granata sono la squadra che ha perso meno punti a causa di gol subiti negli ultimi 15 minuti, con solo uno subito in questo intervallo di gioco. In questo, il Torino si distingue insieme a Napoli e Parma, che hanno registrato lo stesso dato, evidenziando una solidità difensiva nel finale di partita.

Un dato, questo, relativo anche perché condizionato spesso da una prima parte di gara non perfetta dei granata, con la squadra di D’Aversa ora, e di Baroni prima, che nel tempo precedente al finale di partita, si è vista compromettere il risultato.

Queste statistiche mettono in evidenza due approcci differenti nel finale di gara: mentre il Milan si fa spesso pericoloso e riesce a capitalizzare nella fase conclusiva, il Torino si distingue per la sua capacità di contenere gli attacchi avversari e mantenere il vantaggio negli ultimi minuti di partita.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale

QUOTE MILAN-TORINO – Il Milan cerca la vittoria per mantenere ancora viva la corsa scudetto, mentre in casa granata si cerca continuità dopo la vittoria contro il Parma.

La quota MILAN-TORINO GOL SQUADRA 1 (il Milan segna almeno un gol) è data a 8.00 su SNAI e grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.06 su LOTTOMATICA e GOLDBET.