Milan-Torino, l’ex Pobega alla ricerca della maglia da titolare. Il centrocampista chiede spazio dopo il gol contro la Roma

La partita dell’ex. Pobega, che ha segnato la seconda rete del Milan contro la Roma, vuole la maglia da titolare per affrontare la sua vecchia squadra, il Torino, in Coppa Italia, come scrive Tuttosport.

Maglia che potrebbe ottenere, facendo riposare Bennacer per questa partita infrasettimanale.