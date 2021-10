Milan, nove vittorie nelle prime 10 di Serie A: è la seconda volta nella storia

Il Milan, con la vittoria di questa sera contro il Torino, ha eguagliato un suo precedente record: 9 vittorie nelle prime 10 come nel 1954-55

Il Milan ha battuto il Torino nell’anticipo serale della decima giornata per uno a zero con un goal di Giroud nel primo tempo. La vittoria rappresenta un record verificatosi solo un’altra volta nella storia, come riporta Opta: sono nove le vittorie nelle prime dieci gare stagionali di Serie A per la seconda volta nella sua storia, dopo il 1954/55 con Béla Guttmann alla guida (9V, 1N).

Alla fine di quella stagione arrivò lo scudetto: Pioli incrocia le dita e continua a macinare punti.