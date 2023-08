Milan Torino: gli assenti alla prima della stagione a San Siro. I dettagli e il punto sui soliti giocatori in uscita

Il Milan scenderà questa sera in campo a San Siro, per la prima volta in questa stagione, contro il Torino. Assenti i soliti giocatori in uscita e l’infortunato Bennacer.

I calciatori assenti, dunque, sono: Ballo-Touré, Caldara, Bennacer, Saelemaekers e Origi.