MN24 – Milan Torino, Allegri cambia tutto! Svolta tattica a Milanello, pesante indiscrezione

Milan Torino, Massimiliano Allegri potrebbe varare il 4-3-3 nella sfida di sabato contro i granata di D’Aversa. Fullkrug centravanti

La settimana di preparazione alla sfida contro il Torino di sabato 21 marzo potrebbe segnare un punto di rottura con il recente passato tattico del Milan. Secondo quanto riportato da MilanNews24, Massimiliano Allegri sta valutando seriamente il passaggio al 4-3-3, un modulo che permetterebbe finalmente a Christian Pulisic e Rafael Leao di agire nelle loro posizioni naturali di esterni d’attacco, dopo mesi di esperimenti nel 3-5-2. La decisione definitiva arriverà tra domani e venerdì, ma l’idea di abbandonare la difesa a tre per aumentare il peso offensivo è più viva che mai.

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Milan Torino, Fullkrug al centro dell’attacco

In caso di passaggio al tridente, il riferimento centrale sarebbe con ogni probabilità Niclas Fullkrug. L’attaccante tedesco, rientrato a pieno regime dopo l’infortunio al dito del piede patito a gennaio, rappresenterebbe il perno ideale per favorire gli inserimenti dei due esterni e dare quella profondità che è mancata nella sconfitta contro la Lazio.

Resta da capire se Allegri avrà il coraggio di lanciare il nuovo assetto dal primo minuto o se, alla fine, prevarrà la prudenza del collaudato 3-5-2. La risposta arriverà solo sabato sera a San Siro, ma la sensazione è che il tecnico livornese voglia dare una scossa decisiva al finale di stagione.