Milan-Tomori: tutto fatto, riscattato dal Chelsea, ecco la cifra

Fikajo Tomori è stato riscattato dal Chelsea, manca ora solo l’ufficialità del club di Via Aldo Rossi. Ecco la cifra esatta

Fikajo Tomori è stato riscatto dal Chelsea a peso d’oro: 28 milioni di euro. I Blues non avrebbero fatto sconti per abbassare il valore del cartellino. Si attende, ora, solamente l’ufficialità del club di Via Aldo Rossi, dopodiché sarà a tutti gli effetti un giocatore del Milan.

Nel frattempo il Diavolo sarebbe pronto a chiudere anche per Brahim Diaz con il Real Madrid: prestito biennale con diritto di riscatto. Lo riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.