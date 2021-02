Milan, Tomori e Meité modelli per un giorno – FOTO

Il Milan presenta insieme a Puma la nuova collezione Tailored for Sport presentata dal marchio di abbigliamento sportivo tedesco

Tra i protagonisti i nuovi arrivati Fikayo Tomori e Meité oltre che dei due amici Theo Hernandez e Samu Castillejo.

Milan is our city; Milan is our passion ❤️

We're proud to announce the Tailored for Sports collection created by PUMA 💯

Get it now! 👉🏻 https://t.co/kS2CySIkwO@pumafootball #MilanOnFire #ThisIsMilan pic.twitter.com/O0PKQlm4w8

— AC Milan (@acmilan) February 15, 2021