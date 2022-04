Milan, entusiasmo dei tifosi al top: il nuovo stadio è troppo piccolo? 63 mila posti potrebbero non bastare

Tuttosport si chiede se il nuovo San Siro che stanno progettando Milan e Inter non sia troppo piccolo alla luce dei numeri fatti registrare dalle milanesi in questa stagione. Basta uno stadio di 63.000 persone per contenere l’entusiasmo dei sostenitori di Milan e Inter? Infatti, il progetto della “Cattedrale” proposto al Comune di Milan dai due club, prevede una capienza di poco superiore alle 60.000 unità.

Solo lunedì contro il Bologna la San Siro rossoneri si è riempita con oltre 68 mila tifosi, mentre contro Genoa e nel derby si è arrivati rispettivamente a 70.259 e 74.508 spettatori. Con Investcorp il Milan inoltre ha ambizioni importanti anche a livello europeo e in generale il trend dei top club continentali (Real e Barcellona) sembrerebbe essere quello di ingrandire gli impianti.