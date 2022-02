ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Milan, tifosi delusi dal mercato? Ecco la risposta del club: la strategia adottata dalla società è chiara

Interessante analisi del Corriere della Sera che spiega così la strategia adottata nel mercato di gennaio da parte del Milan.

Il Milan, che da tempo ha intrapreso un cammino virtuoso finalizzato alla sostenibilità finanziaria, continua convinto per la sua strada, senza deroghe, anche a costo di beccarsi le critiche di chi è convinto che il vero obiettivo non sia lottare per lo scudetto ma il mantenimento del posto Champions. Il mercato fermo di gennaio ha deluso i tifosi. Azzardo o rischio calcolato? La risposta sarà il piazzamento finale, perché alla fine contano i risultati, ma è innegabile che la strategia stia portando i suoi frutti, dentro e fuori dal campo. La squadra è tornata competitiva e ha spalle larghe dal punto di vista finanziario. L’efficacia del processo di risanamento intrapreso da Elliott, che nelle casse ha già versato 560 milioni, con un’esposizione totale di 740, è testimoniata anche dai conti: nell’ultimo bilancio le perdite sono state dimezzate, il monte ingaggi è sceso dai 129 milioni lordi del 2018- 19 ai 79 attuali, i ricavi sono in crescita, il brand è stato rilanciato, la rosa valorizzata. Maldini e Massara stanno facendo un ottimo lavoro, hanno mandato un messaggio al sistema scegliendo così di non sottostare alle richieste di agenti e calciatori troppo esosi.