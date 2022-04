Milan, terzo posto per punti conquistati nel girone di ritorno: la classifica

Ecco la classifica dei punti conquistati dai venti club di Serie A nel girone di ritorno: Milan al terzo posto

Nel girone di ritorno il Milan si piazza per ora al terzo posto in classifica con 26 punti conquistati in 13 giornate. Ecco la classifica generale:

Juventus 28 punti

Napoli 27 (13)

Milan 26 (13)

Roma 25 (13)

Lazio 24 (13)

Sassuolo 22 (13)

Fiorentina 21 (12)

Hellas Verona 21 (13)

Inter 20 (12)

Spezia 17 (13)

Udinese 16 (12)

Cagliari 15 (13)

Torino 14 (12)

Atalanta 13 (12)

Genoa 11 (13)

Sampdoria 9 (12)

Salernitana 8 (12)

Bologna 7 (11)

Empoli 7 (13)

Venezia 5 (12)