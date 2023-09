Milan, ora c’è Sportiello: l’indizio che fa ben sperare Pioli. Maignan è out almeno per due partite e tornerà a fine settembre

Sospiro di sollievo per il Milan per quanto riguarda Mike Maignan. La risonanza magnetica ha escluso lesioni dopo essere uscito dal campo a partita in corso in Milan Newcastle. Il portiere francese dovrebbe riposare contro il Verona e anche con il Cagliari per tornare contro la Lazio, in programma il 30 settembre.

Al posto di Maignan ci sarà Marco Sportiello. La parata nel finale di Milan Newcastle dà un chiaro segnale a Pioli: la squadra ha trovato la soluzione a un vecchio problema. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.