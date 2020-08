Milan, si avvicina il ritorno di Begovic. Reina verso il Valencia

Il Milan sta valutando il ritorno in rossonero di Asmir Begovic: il bosniaco farà il secondo a Donnarumma. Reina verso il Valencia

Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, il Milan starebbe valutando il ritorno di Asmir Begovic dopo il prestito appena terminato dal Bournemouth. L’estremo difensore bosniaco andrà in scadenza di contratto nel 2021 e avrebbe già comunicato al proprio attuale club di voler tornare al Milan già in estate per fare nuovamente il secondo di Gigio Donanrumma.

Chi invece è destinato a lasciare definitivamente Milano è Pepe Reina, reduce dal prestito all’Aston Villa, sul portiere spagnolo c’è il Valencia.