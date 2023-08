Milan, segnali positivi dagli Usa: Pioli può lavorare su questi fattori

Pochi giorni fa il Milan ha chiuso la tournee americana. Per Pioli sono arrivati nonostante le sconfitte segnali incoraggianti

come riportato da la Gazzetta dello Sport negli Usa si è intuito lo spirito più coraggioso e aggressivo del nuovo Milan. Un passo avanti dato anche dagli arrivi dal mercato Reijnders su tutti. Inoltre subito in condizione Leao e Giroud sempre presente. In attesa che anche Pulisic e Okafor entrino in condizione sono segnali incoraggianti.