Milan: se Giroud salta, pronta una valida alternativa

Se Giroud dovesse saltare, il Milan punterebbe tutto su un attaccante di grandissima esperienza internazionale, ecco chi

Il Milan vorrebbe chiudere la trattativa Giroud. Per farlo starebbe aspettando un chiaro segnale del calciatore, che dovrebbe chiedere al Chelsea di lasciarlo partire a parametro zero.

In alternativa il club di Via Aldo Rossi, stando a quanto riporta Sky Sport, proverebbe a portare a Milanello Edin Dzeko, attaccante in forza alla Roma di José Mourinho.