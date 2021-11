Milan, col Sassuolo tocca a Florenzi: l’italiano sogna il riscatto

Pioli è pronto a rilanciare Alessandro Florenzi nella sfida di oggi tra Milan e Sassuolo: l’esterno vuole riprendere il giusto percorso

Alessandro Florenzi tornerà con ogni probabilità titolare nella gara di questo pomeriggio tra Milan e Sassuolo a San Siro. L’esterno in prestito dalla Roma giostrerà come terzino destro, in assenza di Calabria e con Kalulu a riposo dopo le due sfide consecutive con Fiorentina e Atletico Madrid.

Proprio in queste due gare Florenzi è entrato alla grande nella parte finale della ripresa dimostrando di essere pienamente recuperato dall’operazione al ginocchio e mettendo in mostra quelle qualità tecniche e di palleggio che da sempre lo caratterizzano. Dalla sfida col Sassuolo riparte l’avventura di Florenzi in rossonero: l’obiettivo è il riscatto a fine anno.