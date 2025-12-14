MN24 – Milan Sassuolo, il pullman dei rossoneri è arrivato da pochi minuti a San Siro – VIDEO

Milan Sassuolo, i rossoneri sono da poco arrivati a San Siro in vista della sfida di oggi alle 12:30 contro i neroverdi di Fabio Grosso

Come appreso da Milannews24, è arrivato in questi istanti a San Siro, accolto con grande entusiasmo dai tifosi rossoneri assiepati, il pullman del Milan.

La tensione e l’attesa sono palpabili in vista del lunch match di oggi, domenica 14 dicembre, che vedrà la squadra di Massimiliano Allegri affrontare il Sassuolo di Fabio Grosso. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 12:30.

Attualmente il Milan condivide il primato in classifica con il Napoli e ha assoluta necessità di conquistare i tre punti per mantenere la vetta solitaria, prima di concentrarsi sulla trasferta in Arabia Saudita per la disputa della Supercoppa Italiana la prossima settimana.

Il match contro il Sassuolo si presenta, ancora una volta, come un banco di prova cruciale per dimostrare la solidità della squadra e la capacità di superare le “piccole insidie” del campionato.