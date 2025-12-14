News
MN24 – Milan Sassuolo, il pullman dei rossoneri è arrivato da pochi minuti a San Siro – VIDEO
Milan Sassuolo, i rossoneri sono da poco arrivati a San Siro in vista della sfida di oggi alle 12:30 contro i neroverdi di Fabio Grosso
Come appreso da Milannews24, è arrivato in questi istanti a San Siro, accolto con grande entusiasmo dai tifosi rossoneri assiepati, il pullman del Milan.
La tensione e l’attesa sono palpabili in vista del lunch match di oggi, domenica 14 dicembre, che vedrà la squadra di Massimiliano Allegri affrontare il Sassuolo di Fabio Grosso. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 12:30.
Attualmente il Milan condivide il primato in classifica con il Napoli e ha assoluta necessità di conquistare i tre punti per mantenere la vetta solitaria, prima di concentrarsi sulla trasferta in Arabia Saudita per la disputa della Supercoppa Italiana la prossima settimana.
L’arrivo del #Milan a San Siro 🏟️ pic.twitter.com/bLC6BdUhye
— Milan News 24 (@Milannews24_com) December 14, 2025
Il match contro il Sassuolo si presenta, ancora una volta, come un banco di prova cruciale per dimostrare la solidità della squadra e la capacità di superare le “piccole insidie” del campionato.