Milan, effetto San Siro: tesoretto da 38 milioni. La passione dei tifosi sostiene il club rossonero

Con le prime otto partite di campionato e tre match di Champions League il Milan è arrivato ad incassare da San Siro 38.219.197 di euro, di cui ben 15.501.439 dai tre match europei contro Dinamo Zagabria, Chelsea e Salisburgo.

In assoluto la partita con maggiore ricavi è stata quella contro la formazione inglese in Champions, con il Milan che ha riscosso 6,8 milioni di euro, sicuramente la cifra più alta dei rossoneri in Europa. La seconda partita con maggiore incasso invece è quella contro la Juventus in campionato, con 4.886.123 euro ricavati dal club di via Aldo Rossi, sul terzo gradino del podio c’è il derby contro l’Inter con un ricavo di 4.803.802 euro. Le tre partite con maggiore affluenza sono contro le medesime squadre ma con un ordine diverso. Il match a San Siro che ha portato più spettatori è stato contro la Juventus, con ben 75.553 unità allo stadio, poi la sfida contro i nerazzurri con 75.475 tifosi presenti, infine la gara contro il Chelsea con 75.051 tifosi.