Milan Roma, Allegri ha deciso: lo lancerà titolare contro i giallorossi, l’indiscrezione da Milanello non lascia dubbi

Milan Roma, Massimiliano Allegri è deciso a lanciare Nkunku dal primo minuto nella sfida in programma domenica sera a San Siro

Il Milan si prepara ad affrontare la Roma in un’emergenza offensiva quasi totale. Oltre a Christian Pulisic, che Massimiliano Allegri spera di recuperare per la successiva gara contro il Parma, il tecnico rossonero rischia di fare a meno di altri due attaccanti titolari.

Rafael Leão, alle prese con un’«infiammazione all’anca», e Santiago Giménez, che lamenta un problema alla «caviglia», hanno entrambi svolto lavoro differenziato e sono in «dubbio per la sfida casalinga contro i giallorossi». La speranza di Allegri è quella di recuperarli almeno per la panchina, ma un quadro più chiaro si avrà solo in giornata.

Milan Roma, esordio da titolare per Nkunku

Con le assenze che incombono, il favorito per partire dal primo minuto in attacco è Christopher Nkunku. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport. Per il francese, arrivato in estate dal Chelsea per «37 milioni di euro più bonus», si tratterebbe dell’«esordio da titolare in Serie A», dove è ancora a secco dopo le prime nove giornate.

Chi affianca il francese?

Resta da capire chi affiancherà Nkunku nel reparto avanzato. In corsa per la seconda maglia ci sono Rafael Leão e Ruben Loftus-Cheek. Molto dipenderà dalle condizioni del portoghese: l’infiammazione all’anca, che «non permette all’ex Lille di scattare» (come spiegato da Allegri dopo la gara contro l’Atalanta), sarà valutata con estrema attenzione dallo staff medico.

La «sensazione» prevalente, riporta La Gazzetta dello Sport, è che il numero 10 rossonero «partirà con ogni probabilità dalla panchina». Questa ipotesi aprirebbe la strada alla titolarità di Loftus-Cheek alle spalle di Nkunku, formando così una coppia inedita per guidare l’attacco rossonero nel big match della decima giornata di Serie A.