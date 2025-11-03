Milan Roma, clamorosa statistica negativa dopo la gara coi giallorossi: la squadra di Allegri è primo in questa speciale classifica

Connect with us

Milan Roma, dopo la gara contro i giallorossi la squadra di Allegri è prima insieme al Napoli per numero di pali colpiti in questo inizio di stagione

La sfortuna continua a perseguitare il Milan. Con il palo colpito da Nkunku nel secondo tempo della gara contro la Roma, i rossoneri hanno raggiunto il Napoli in testa alla classifica dei legni in Serie A. Entrambe le squadre sono ora a quota 8, un primato negativo nel campionato.

Non solo a livello di squadra, ma anche tra i singoli Milan e Napoli detengono il primato. In testa alla classifica dei giocatori più sfortunati c’è infatti la coppia composta da Giménez (Milan) e Politano (Napoli), entrambi a quota 3 pali colpiti.

Questo dato, riportato da Gazzetta.it, evidenzia come il Milan stia creando un volume di gioco significativo, ma sia spesso frenato dalla cattiva sorte sotto porta.

