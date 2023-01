Milan-Roma, Saelemaekers sui social: «Siamo dispiaciuti, ma dobbiamo andare oltre». Le parole del belga dopo il pareggio

Alexis Saelemaekers ha parlato dopo il pareggio tra Milan e Roma, con i rossoneri che sono stati rimontati dal 2-0 al 2-2 finale.

Ecco il belga su Instagram: «Siamo dispiaciuti per come è andata stanotte! Ma ora dobbiamo andare oltre e dimenticare questa notte il prima possibile! Grazie a tutti fan per l’atmosfera e il supporto»