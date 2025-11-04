Milan Roma, Rocchi chiude il caso rigore: «Giusto non ammonire Fofana». Decisiva la mancanza di intenzionalità chiara nel fallo di mano

Milan Roma, Rocchi ha sottolineato come sia stata corretta la decisione di non espellere Fofana sul fallo da rigore per i giallorossi

L’episodio del rigore assegnato alla Roma per il fallo di mano di Fofana in area, durante la sfida contro il Milan, è stato analizzato nel dettaglio dal designatore arbitrale Gianluca Rocchi nel corso di Open VAR su DAZN.

L’arbitro Guida aveva fischiato immediatamente il penalty, omettendo però l’ammonizione a Fofana (che, essendo già diffidato, sarebbe stato espulso). Rocchi ha confermato la correttezza della scelta di Guida: «Su questa tipologia di fallo tendiamo a punire solamente il calcio di rigore perché non c’è un’intenzionalità chiara per quanto ci riguarda».

Il designatore ha sottolineato come il gesto di Fofana non fosse «deliberato», un elemento chiave che esclude la sanzione disciplinare.

Milan Roma, decisioni importanti e regolamento

Rocchi ha elogiato complessivamente la prestazione dell’arbitro: «Devo dire che Guida ha fatto un’ottima gara e in questo frangente prende due decisioni importanti». Prima, un fallo fuori area punito con un giusto cartellino giallo, e subito dopo il calcio di rigore.

Sulla mancata espulsione, Rocchi è stato categorico, facendo riferimento al regolamento: «Guardando il regolamento non ci ritroviamo con l’ammonizione sul fallo di mano, sono certo che la decisione corretta sia calcio di rigore senza nessun tipo di provvedimento (disciplinare, ndr)». La sua analisi conferma, dunque, che la mancata seconda ammonizione non è stato un errore, ma l’applicazione letterale e corretta delle direttive arbitrali.