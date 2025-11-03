Milan Roma, eroe Maignan: il rigore parato a Dybala decide il match. L’aiuto decisivo dell’ex Juventus Filippi. Cosa è successo a Milanello, la ricostruzione

Milan Roma, Maignan è l’eroe della serata col rigore parato a Paulo Dybala a 10 minuti dalla fine: spuntano i consigli di Filippi

Mike Maignan è stato il protagonista assoluto del cruciale successo del Milan per 1-0 contro la Roma. All’82’, il numero uno francese ha compiuto l’intervento decisivo, parando il calcio di rigore all’argentino Paulo Dybala.

Il penalty, concesso per un fallo di mano di Fofana, poteva valere l’1-1. Maignan, che in stagione aveva subito gol dal dischetto da De Bruyne e Cuadrado, si è «riscattato alla grande», respingendo il tiro a incrociare della Joya. Le parole dell’ex Lille confermano la sua determinazione: «Ero fiducioso di poterlo parare e i miei compagni avevano fiducia in me. Quello era un momento decisivo. Sono contento per il contributo che ho dato alla squadra».

Milan Roma, il segreto: l’aiuto del preparatore Filippi

Dietro l’impresa di Maignan, potrebbe esserci l’aiuto di un membro dello staff tecnico con un passato in bianconero. Un «aiuto a Mike Maignan è arrivato da Claudio Filippi», preparatore dei portieri del Milan ed ex Juventus. Filippi, infatti, «conosce bene Dybala» dai tempi in cui lavorava a Torino e «qualche consiglio glielo ha sicuramente dato», come riportato da Calciomercato.com.

Primo errore giallorosso per Dybala

Per Paulo Dybala, il rigore parato da Maignan ha rappresentato un evento storico in negativo. Contro il Milan, l’attaccante ha sbagliato il suo «primo calcio di rigore tra tutte le competizioni con la maglia della Roma», su ben 19 tentativi. In generale, l’argentino non falliva un tiro dal dischetto in una gara ufficiale con un club dal 30 novembre 2021, quando giocava nella Juventus contro la Salernitana.