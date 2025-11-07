Milan Roma, spunta il retroscena: ecco perchè i rossoneri sono rientrati con ritardo dall’intervallo. C’entra Bartesaghi, cosa è successo

Milan Roma, c’è il retroscena sul ritardo dei rossoneri all’ingresso in campo dagli spogliatoi. C’entra Bartesaghi

Un siparietto curioso e teso, mostrato dalla popolare serie calcistica Bordocam di DAZN, ha preceduto l’ingresso in campo di Milan e Roma a San Siro. La Roma era già schierata nel tunnel insieme all’arbitro Guida, mentre il Milan era ancora negli spogliatoi.

Il difensore giallorosso Mancini, cercando ironicamente di stemperare la tensione, ha suggerito a Guida: «O multa o iniziamo da 0-1, decidiamo e via!».

Milan Roma, il motivo del primo ritardo: l’imprevisto di Bartesaghi

Grazie alle immagini esclusive di DAZN, è stato reso noto il motivo del primo ritardo. Il problema era legato a Bartesaghi, terzino rossonero che sarebbe partito titolare, che ha avuto un problema al naso che perdeva sangue.

L’imprevisto ha richiesto tempo per essere tamponato, ma non si è risolto del tutto, tanto che Bartesaghi «perdeva sangue» anche in campo, costringendo la foto di squadra di rito a ritardare di «qualche secondo».

Secondo ritardo e la sanguinosa multa

Nel secondo tempo, la storia si è inspiegabilmente ripetuta, questa volta non per colpa di Bartesaghi, ma forse per «colpa di Allegri e di qualche indicazione meticolosa» che il tecnico stava dando alla squadra.

Il risultato di questi due ritardi è stato un’ammenda salata per la società. Il Giudice Sportivo ha comminato una sanzione esemplare:

“Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio del primo tempo di circa due minuti e l’inizio del secondo tempo di circa due minuti; recidiva“.

La recidiva nel ritardo ha pesato sull’ammenda finale.