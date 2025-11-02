Milan Roma e non solo, tutto il programma della domenica di Serie A: in attesa del big match

Milan Roma chiuderà la domenica di Serie A, ecco tutto il programma completo della decima giornata!

Nel sabato di Serie A si sono giocate tre partite. Udinese-Atalanta alle 15:00 terminata 1-0 grazie al gol di Zaniolo. La seconda giocata alle 18:00 è terminata 0-0 tra Napoli e Como al Maradona. Infine Cremonese-Juventus si è chiusa sull’1-2, in gol Kostic, Cambiaso e Vardy.

Oggi è il momento di cinque gare, su tutte spicca Milan Roma in programma questa sera allo Stadio San Siro alle ore 20:45. Match in cui la squadra di Massimiliano Allegri ha la chance di andare a -1 dal primo posto occupato dagli azzurri, mentre la formazione di Gian Piero Gasperini potrebbe conquistare il primo posto in solitaria.

La giornata, come da consuetudine, sarà distribuita su tre giornate, si chiuderà lunedì con la sfida tra Lazio e Cagliari allo Stadio Olimpico di Roma.

Decima giornata di Serie A: tutti gli appuntamenti!

Questo il programma completo della decima giornata di Serie A: