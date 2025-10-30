Connect with us

News

Milan Roma: San Siro sorride spesso ai rossoneri. I precedenti degli ultimi cinque campionati

News

Pisa Lazio 0-0: Semper e Provedel i veri protagonisti della sfida. Il resoconto del match

News

Superlega: il Real Madrid prepara l'assalto legale. Causa da 4 miliardi di euro contro la UEFA per danni subiti

Calciomercato News

Mercato Milan, Alex Jimenez impressiona in Premier League: il Bournemouth ha già deciso! Comunicazione ai rossoneri e al Real Madrid

News

Fonseca, che rivincita per il tecnico portoghese! L'ex Milan entra nella storia del Lione. Il motivo

News

Milan Roma: San Siro sorride spesso ai rossoneri. I precedenti degli ultimi cinque campionati

Milan news 24

Published

3 minuti ago

on

By

Milan

Milan Roma, il dato statistico parla chiara: le sfide a San Siro sorridono spesso ai rossoneri. Allegri incrocia le dita in vista del big match

Questa domenica il Milan, nonostante sia «fortemente incerottato» a causa delle numerose assenze, ospiterà a San Siro la Roma, attualmente «prima in classifica» e in un ottimo stato di forma sotto la guida di Gian Piero Gasperini.

Storicamente, la sfida giocata a San Siro negli ultimi anni ha spesso «sorriso ai rossoneri». Analizzando gli esiti degli «ultimi cinque campionati», si nota una prevalenza di risultati positivi per il Milan, con una tendenza all’alto numero di gol, come mostrato dai seguenti incontri:

Milan Roma, Gli Ultimi Incontri a San Siro:

  • 2024/25: Milan-Roma 1-1
  • 2023/24: Milan-Roma 3-1
  • 2022/23: Milan-Roma 2-2
  • 2021/22: Milan-Roma 3-1
  • 2020/21: Milan-Roma 3-3

Nonostante il momento difficile, il Milan spera di confermare questo «trend» casalingo positivo per frenare la corsa della Roma capolista.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.