Milan Roma: San Siro sorride spesso ai rossoneri. I precedenti degli ultimi cinque campionati
Milan Roma, il dato statistico parla chiara: le sfide a San Siro sorridono spesso ai rossoneri. Allegri incrocia le dita in vista del big match
Questa domenica il Milan, nonostante sia «fortemente incerottato» a causa delle numerose assenze, ospiterà a San Siro la Roma, attualmente «prima in classifica» e in un ottimo stato di forma sotto la guida di Gian Piero Gasperini.
Storicamente, la sfida giocata a San Siro negli ultimi anni ha spesso «sorriso ai rossoneri». Analizzando gli esiti degli «ultimi cinque campionati», si nota una prevalenza di risultati positivi per il Milan, con una tendenza all’alto numero di gol, come mostrato dai seguenti incontri:
Milan Roma, Gli Ultimi Incontri a San Siro:
- 2024/25: Milan-Roma 1-1
- 2023/24: Milan-Roma 3-1
- 2022/23: Milan-Roma 2-2
- 2021/22: Milan-Roma 3-1
- 2020/21: Milan-Roma 3-3
Nonostante il momento difficile, il Milan spera di confermare questo «trend» casalingo positivo per frenare la corsa della Roma capolista.