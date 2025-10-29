Milan Roma, Nkunku la carta a sorpresa di Allegri? Tentazione del tecnico e primi spifferi da Milanello

Milan Roma, Massimiliano Allegri sta pensando di lasciare dal primo minuto Nkunku nel big match di domenica sera a San Siro

Il big match di Serie A tra Milan e Roma, in programma a San Siro e valido per la decima giornata di Serie A, sta mettendo a dura prova le scelte di Massimiliano Allegri, il tecnico rossonero. L’emergenza in attacco, sommata alle incertezze sulle condizioni fisiche di alcuni pilastri, costringe lo staff a valutazioni delicate. Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione, lanciando indiscrezioni che potrebbero ridisegnare l’assetto offensivo del Diavolo.

La principale variabile riguarda, come sempre, Rafael Leão. Il talento portoghese è croce e delizia del Milan, e le sue condizioni fisiche, dopo l’ultimo impegno, sono il primo elemento da “capire”. Allegri spera di recuperarlo al meglio per affidarsi alla sua genialità e alla sua accelerazione bruciante, fondamentali per scardinare la difesa giallorossa. Leão è l’arma più letale per spostare gli equilibri della partita.

Milan Roma, tentazione Nkunku titolare

Tuttavia, se il portoghese non dovesse essere al 100%, o anche solo per una mossa a sorpresa, la grande novità potrebbe essere il lancio di Christopher Nkunku. Il francese, rientrato da poco e finora utilizzato solo a gara in corso per ritrovare la forma, potrebbe avere la sua “prima chance” da titolare in campionato. La sua agilità, la sua visione di gioco e la capacità di agire tra le linee potrebbero fornire al Milan quell’imprevedibilità necessaria per superare la Roma, rappresentando una mossa tattica audace e, al contempo, doverosa in un momento di emergenza.

Il rovescio della medaglia della crisi in attacco ha un nome e cognome: Santiago Giménez. Per il centravanti messicano, il momento è nero. La sua prolungata astinenza dal gol e le prestazioni poco incisive sembrano aver esaurito, “al momento”, le chance di partire titolare. Allegri sembra orientato a lasciarlo in panchina, in un tentativo di sottrarlo alla pressione che lo sta schiacciando. La panchina potrebbe servire da pausa psicologica, permettendogli di ritrovare la serenità perduta e, magari, di incidere subentrando a partita in corso.

La scelta di lanciare Nkunku dal primo minuto, pur in un momento delicato, dimostrerebbe la fiducia del tecnico nel talento e la volontà di non dipendere esclusivamente dalla vena di Leão. Contro la Roma, squadra che fa dell’aggressività e dell’intensità il suo marchio di fabbrica, la freschezza e la motivazione dei nuovi innesti come Nkunku potrebbero fare la vera differenza. Il Milan è costretto a vincere e Allegri non può permettersi passi falsi, specialmente in casa.