Milan Roma, il duello a centrocampo: Cristante contro l’infinito Luka Modric. Il croato guiderà ancora i rossoneri

Milan Roma sarà anche il duello a centrocampo tra Luka Modric e Bryan Cristante, ex rossonero: sfida generazionale

Mentre la Roma di Gian Piero Gasperini gode di un inaspettato primato in classifica (a pari merito con il Napoli) dopo nove giornate, il Milan si affida ancora una volta al suo uomo d’oro, Luka Modrić.

Il big match della decima giornata di Serie A vedrà un affascinante duello a centrocampo, che si preannuncia come la chiave tattica della gara.

Il Duello Con Modrić

La mossa a sorpresa di Gasperini è l’inserimento di Bryan Cristante come trequartista, un ruolo che aveva ricoperto con successo ai tempi dell’Atalanta. Cristante, che ha mosso i primi passi da calciatore proprio a San Siro, sarà riproposto in quella posizione per cercare di mettere in difficoltà il Milan.

Proprio Cristante «dovrà vedersela con Luka Modric». La stanchezza non ferma il campione croato: «L’infinito campione croato non avrà un turno di riposo e guiderà ancora una volta il Milan».

Il duello tra i due centrocampisti è cruciale per le sorti dell’incontro: Bryan proverà a metterlo in difficoltà – compito non facile – e a contrastarlo in fase di impostazione del gioco. Modrić, eletto Giocatore del Mese dai tifosi rossoneri, è la vera «certezza» del Milan, capace di dettare i ritmi e inventare giocate decisive.

La Carta Tattica Di Gasperini

L’utilizzo di Cristante sulla trequarti può essere la «carta di Gasp per cercare di espugnare San Siro». L’allenatore della Roma spera di interrompere un lungo tabù: «la Roma in Serie A non batte il Milan in trasferta dal lontano 2017».

Gasperini ha spiegato la mossa: «Lui è un giocatore evoluto, sa giocare in tanti ruoli. Dopo aver giocato anche in difesa, da centrocampista basso, tornare a 7-8 anni fa… Modificare delle cose a volte fa bene». Cristante, in quella posizione nella stagione 2017/2018, aveva realizzato ben 12 gol.