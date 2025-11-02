Milan Roma: è match-day a San Siro! Allegri sfida Gasperini nello scontro diretto per l’alta classifica

Connect with us

52 secondi ago

Milan Roma, stasera il match di San Siro che vale l’alta classifica: le statistiche della gara in programma alle 20:45

Finalmente è arrivato il giorno del big match della 10ª giornata di Serie A 2025/26: stasera, 2 novembre alle 20:45, il Milan ospita la Roma a San Siro.

La sfida è uno scontro diretto cruciale per la vetta della classifica. I giallorossi di Gasperini sono secondi con 21 punti, con sette vittorie nelle prime nove gare, mentre i rossoneri di Allegri inseguono a -3.

Milan Roma, numeri e precedenti

Le statistiche evidenziano un equilibrio recente, ma con il Milan storicamente in vantaggio:

  • Il Milan è rimasto imbattuto in «10 delle ultime 11 sfide» contro la Roma in campionato, con 6 vittorie e 4 pareggi.
  • Tuttavia, l’ultima vittoria è stata giallorossa (3-1 all’Olimpico). La Roma potrebbe vincere almeno due volte di fila contro il Milan in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 2016 e il 2017.
