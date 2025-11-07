HANNO DETTO
Milan Roma, Mancini scherza nel tunnel: avete sentito cosa ha detto? La rivelazione
Milan Roma, il Bordocam di DAZN ha svelato quanto accaduto nel tunnel prima dell’inizio della partita
Milan-Roma è iniziata con qualche minuto di ritardo a causa della squadra di mister Massimiliano Allegri. Infatti i rossoneri si sono presentati non all’orario fissato nel tunnel che conduce al rettangolo verde di gioco.
Il Bordocam di DAZN ha svelato quanto accaduto in quegli istanti, con una battuta effettuata da Gianluca Mancini, nei confronti di Marco Guida, direttore di gara del match.
«O multa o partono 1 sotto, decidiamo», si è rivolto così (scherzando) il capitano dei giallorossi nei confronti dell’arbitro.