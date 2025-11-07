Connect with us

HANNO DETTO

Milan Roma, Mancini scherza nel tunnel: avete sentito cosa ha detto? La rivelazione

HANNO DETTO

Conferenza stampa Cuesta: «Leao? Ci focalizziamo sul collettivo. L'atteggiamento non cambierà»

HANNO DETTO

Pochettino: «Pulisic? Era d'accordo con noi. Non hanno ragione di lamentarsi»

HANNO DETTO

Sala: «Abbiamo fatto tutto per bene, abbiamo rispettato le regole»

HANNO DETTO

Parma Milan, Allegri su cosa filtra in spogliatoio: «Siamo solo alla decima giornata, a marzo...»

HANNO DETTO

Milan Roma, Mancini scherza nel tunnel: avete sentito cosa ha detto? La rivelazione

Milan news 24

Published

3 secondi ago

on

By

Mancini

Milan Roma, il Bordocam di DAZN ha svelato quanto accaduto nel tunnel prima dell’inizio della partita

Milan-Roma è iniziata con qualche minuto di ritardo a causa della squadra di mister Massimiliano Allegri. Infatti i rossoneri si sono presentati non all’orario fissato nel tunnel che conduce al rettangolo verde di gioco.

Il Bordocam di DAZN ha svelato quanto accaduto in quegli istanti, con una battuta effettuata da Gianluca Mancini, nei confronti di Marco Guida, direttore di gara del match.

«O multa o partono 1 sotto, decidiamo», si è rivolto così (scherzando) il capitano dei giallorossi nei confronti dell’arbitro.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.