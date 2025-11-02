Milan Roma, occasione clamorosa sbagliata da Rafael Leao: tiro a porta vuota a botta sicura e… Ultimissime notizie

Il Milan entra nel vivo del secondo tempo con il chiaro intento di raddoppiare e chiudere la partita. Al minuto numero 67, i rossoneri sfiorano il secondo gol con una doppia clamorosa occasione che tiene il risultato sull’1-0 e fa tremare la Roma.

L’azione si sviluppa sulla fascia: il terzino Bartesaghi si sgancia in avanti e lascia partire un tiro insidioso che impegna severamente il portiere giallorosso Svilar. Il numero uno romanista compie una grande parata, respingendo la conclusione.

La palla, però, carambola sui piedi di Rafael Leão, che si trova a pochi metri dalla linea di porta, con lo specchio sguarnito. Il portoghese, convinto di insaccare, colpisce la palla con una botta sicura a colpo ravvicinato, destinata in rete.

Contro ogni previsione, il pallone non si insacca: sulla traiettoria si immola in maniera provvidenziale il difensore della Roma, Hermoso. Con un salvataggio incredibile sulla linea di porta, il difensore riesce a deviare la sfera, che si infrange sul palo e viene poi allontanata definitivamente.

Un’azione confusa e fulminea che ha visto Bartesaghi accendersi e Leão sbagliare l’impossibile, complice l’intervento determinante di Hermoso. La Roma ringrazia la sua difesa e la sfortuna rossonera, ma il Milan dimostra di essere più cinico e pericoloso rispetto al primo tempo. Il punteggio resta in bilico.