Milan Roma non sarà mai una partita come le altre per Rafael Leao: il dolce ricordo nell’anno dello scudetto… Le ultimissime notizie

La decisione finale sulla presenza di Leao tra i titolari verrà presa da Allegri solo dopo la rifinitura di oggi, in cui si valuterà se il problema all’anca possa tornare a infastidire il giocatore. Nonostante l’incertezza sulla partenza dal primo minuto, la disponibilità del portoghese è di vitale importanza per i rossoneri.

Il Milan dovrà infatti rinunciare anche domani sera a due leader e trascinatori fondamentali per il centrocampo e l’attacco: Adrien Rabiot e Christian Pulisic. Entrambi sono attesi in campo per la prossima giornata a Parma, ma la loro assenza contro la Roma rende la presenza di Leao ancora più fondamentale.

Che giochi da titolare o subentri a gara in corso, il Milan ha un bisogno impellente dei colpi e delle accelerazioni di Rafa per tornare alla vittoria dopo i due pareggi consecutivi in campionato. Allegri e il DS Tare confidano nel suo impatto per sbloccare una gara che si preannuncia tesa e combattuta.

L’importanza del precedente con la Roma

La Roma evoca per Leao un dolce ricordo che tutti a Milanello sperano possa ripetersi. Nell’anno della conquista dello Scudetto, un gol segnato ai giallorossi nei primi giorni del 2022 interruppe un digiuno di oltre due mesi per il portoghese, lanciandolo verso una seconda parte di stagione da assoluto protagonista e fattore determinante per il trionfo finale.

Sia il giocatore che lo staff tecnico si augurano che anche questa volta la gara contro i giallorossi possa essere la partita della svolta per la stagione rossonera.