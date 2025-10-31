Connect with us

Milan Roma, Leao recuperato ma Loftus-Cheek resta centrale. L'inglese sarà titolare contro la squadra di Gasperini. In che ruolo? Ultime

20 minuti ago

Loftus Cheek

Milan Roma, Allegri recupera Rafael Leao ma confermerà comunque titolare Loftus-Cheek: due le opzioni per l’impiego dell’inglese

Nonostante l’importante recupero di Rafael Leão in vista della sfida contro la Roma, la posizione di Ruben Loftus-Cheek all’interno della formazione di Massimiliano Allegri è assolutamente confermata.

Come riportato da Andrea Ramazzotti su La Gazzetta dello Sport, l’inglese «sarà sicuramente della partita». La sua grande duttilità offre ad Allegri diverse opzioni tattiche: Loftus-Cheek può essere schierato «o a centrocampo o a supporto di Christopher» Nkunku in attacco.

Infatti, anche con Leão pienamente a disposizione, la presenza di Loftus-Cheek è garantita. La sua collocazione finale dipenderà dalle decisioni di Allegri, che potrà decidere se impiegarlo come mezzala (al posto di un centrocampista come Ricci) o come supporto offensivo nel tridente. La sua capacità di ricoprire più ruoli lo rende una pedina fondamentale e non intercambiabile nel Milan.

