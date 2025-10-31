Leao è tornato ad allenarsi, recuperato per Milan Roma: Allegri ha un solo dubbio!

Leao recuperato per Milan Roma, c’è adesso un dubbio da sciogliere per mister Massimiliano Allegri

Ottime notizie per i tifosi rossoneri in vista del big match di domenica sera a San Siro tra Milan e Roma. Come riportato da Sky Sport, Rafael Leão è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo e può essere considerato pienamente recuperato. L’attaccante portoghese ha infatti svolto l’intera seduta odierna con i compagni, mostrando una condizione in netto miglioramento e il solito entusiasmo che lo contraddistingue.

Classe 1999, Leão rappresenta una delle armi più importanti nello scacchiere offensivo di Massimiliano Allegri, allenatore toscano tornato in estate sulla panchina del Diavolo con l’obiettivo di riportare equilibrio e competitività alla squadra. Dopo alcuni giorni di lavoro personalizzato a causa di un fastidio muscolare, il numero 10 rossonero sembra aver superato completamente il problema e si candida per una maglia da titolare nella sfida contro i giallorossi.

Resta però da capire se Allegri deciderà di schierarlo dal primo minuto o se preferirà gestirne il rientro con un ingresso a gara in corso, per evitare rischi e preservarne la condizione fisica in vista dei prossimi impegni. La decisione verrà presa solo nelle ore precedenti al match, dopo l’ultima rifinitura prevista a Milanello.

Il ritorno di Leão rappresenta comunque una notizia fondamentale per il Diavolo, che potrà contare nuovamente sulla velocità, la tecnica e la capacità di creare superiorità numerica del talento portoghese. In questa stagione, il numero 10 ha già messo a segno gol decisivi e fornito assist di qualità, confermandosi uno dei giocatori più determinanti del campionato.

Con la Roma di Gian Piero Gasperini pronta a sfidare i rossoneri in uno scontro diretto per l’alta classifica, la presenza di Leão potrebbe rivelarsi una chiave importante per sbloccare la partita. Il pubblico di San Siro, atteso in massa per il big match, ritroverà così il suo idolo, pronto a infiammare la serata con le sue accelerazioni e giocate spettacolari.