Milan Roma, annuncio netto su Rafael Leao: cosa filtra sul portoghese in vista del big match. Le ultimissime notizie

Si è chiuso l’allarme in casa Milan a ventiquattro ore dal big match di domani sera contro la Roma. Come riportato stamattina da La Gazzetta dello Sport, il recupero di Rafael Leao è completo: l’attaccante portoghese ha superato la leggera infiammazione all’anca che giovedì lo aveva costretto a un lavoro differenziato a Milanello, tornando a lavorare regolarmente in gruppo nella seduta di ieri.

La sua presenza è dunque confermata per la sfida di San Siro contro la capolista giallorossa, attualmente prima in classifica a pari merito con il Napoli. Una notizia di grande sollievo per l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri, che potrà contare sul suo elemento di maggiore imprevedibilità e talento nel reparto offensivo.

Il match contro la Roma evoca ricordi particolarmente felici per Leao e l’ambiente rossonero. L’ultima volta che i giallorossi sono giunti a San Siro nei primi giorni di un nuovo anno, in quell’occasione era il gennaio 2022, il gol messo a segno proprio dall’esterno portoghese fu un momento di svolta per la stagione. Quella rete interruppe un lungo digiuno che durava da oltre due mesi e rappresentò la scintilla che lanciò Leao verso una seconda parte di stagione da assoluto protagonista. Il suo impatto fu poi determinante e cruciale per la conquista finale dello Scudetto.

Sia il giocatore, che ovviamente tutto lo staff tecnico guidato da Allegri e dal direttore sportivo Tare, si augurano con fervore che anche la gara di domani sera possa rappresentare il punto di svolta del campionato rossonero. Ritrovare la vena realizzativa e la determinazione di Leao in una notte di alta classifica è l’obiettivo primario per una squadra che punta a restare agganciata al treno Scudetto.

Il recupero in extremis del fuoriclasse portoghese garantisce ad Allegri maggiori opzioni tattiche e la sicurezza di poter schierare il miglior undici possibile contro un avversario solido e in fiducia. L’intera tifoseria, attesa numerosa a San Siro, si affida ai colpi del numero dieci per piegare la resistenza della Roma e lanciare un segnale forte al campionato. La speranza è che la storia si possa ripetere e che il talento di Leao torni a illuminare la via del Milan.