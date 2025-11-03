Milan Roma, vittoria decisiva a San Siro: Leao firma l’assist e festeggia sui social – FOTO

Milan Roma, Leao, grandissimo protagonista della sfida vinta ieri sera a San Siro con l’assist per il gol di Pavlovic, ha festeggiato sui social

Il Milan ha ottenuto un successo fondamentale sconfiggendo la Roma per 1-0 nella sfida valida per la decima giornata del campionato di Serie A, disputata a San Siro. La rete decisiva è stata firmata da Strahinja Pavlovic nel corso della prima frazione di gioco.

Questo «goal importante» ha proiettato la formazione rossonera a -1 dalla vetta, occupata dal Napoli di Antonio Conte. Grazie ai tre punti, il Milan ha raggiunto in classifica la stessa Roma di Gian Piero Gasperini e l’Inter di Cristian Chivu, rafforzando la sua posizione di alta classifica. La squadra di Massimiliano Allegri può sorridere e ha allungato la propria striscia di risultati utili consecutivi a quota 10.

Milan Roma: Leao, l’accelerazione decisiva e la celebrazione social

Decisivo per il successo finale è stato Rafael Leao. Con una «corsa sulla fascia sinistra» al cardiopalma, il portoghese ha «disegnato l’assist» perfetto per il difensore centrale serbo Pavlovic. L’importante «accelerazione» e il conseguente «passaggio all’indietro» hanno permesso la rete del vantaggio.

Lo stesso numero 10 portoghese ha celebrato la vittoria anche sui social media. Subito dopo la partita, Leao ha pubblicato su Instagram alcune foto della gara accompagnate da un messaggio conciso ma eloquente, con un «cuore rosso, uno nero e la scritta “e niente di più!”», a sottolineare il suo attaccamento ai colori rossoneri.