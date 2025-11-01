Milan Roma, scelta già presa su Rafael Leao: Massimiliano Allegri è pronto ad usare il portoghese in questo modo. Le ultimissime notizie

Ottime notizie sono giunte ieri da Milanello, confermando il pieno recupero di Rafael Leao in vista del big match di domani sera contro la Roma a San Siro. Come riportato stamattina anche da Tuttosport, l’infiammazione all’anca che aveva costretto il portoghese a un allenamento differenziato giovedì è stata superata, e il giocatore è tornato a lavorare regolarmente in gruppo.

La sua presenza in campo domani sera contro i giallorossi è ora confermata. Un sospiro di sollievo per l’allenatore Massimiliano Allegri, il direttore sportivo Tare e l’intero ambiente rossonero, che potranno contare sul loro elemento di maggiore talento e imprevedibilità in attacco.

Il peso del reparto offensivo sulle sue spalle

Il titolo di Tuttosport evidenzia un aspetto cruciale per la partita di domani: con il recupero lampo di Leao, il peso dell’attacco milanista sarà interamente sulle spalle del nuovo numero dieci del Diavolo. Questa responsabilità è amplificata dalle pesanti assenze che il Milan deve affrontare, in particolare quelle di Adrien Rabiot e Christian Pulisic. In un reparto offensivo già privo di due pedine fondamentali, e con le difficoltà del centravanti Santiago Gimenez, l’estro e la capacità di rompere le difese avversarie di Leao diventano l’unica vera chiave di volta per la manovra rossonera.

La sua velocità, la sua abilità nel dribbling e il suo tiro dalla distanza saranno le armi principali per scardinare la difesa solida della Roma, guidata in panchina da Gasperini. La squadra e la tifoseria si aspettano da lui una prestazione da leader tecnico, capace di fare la differenza e di interrompere la serie di due pareggi consecutivi in campionato.

La partita della svolta

Il precedente storico è incoraggiante: il gol segnato da Leao alla Roma nei primi giorni del 2022 fu il momento della svolta che lanciò il Milan verso la conquista dello Scudetto. Allegri spera che anche in questa stagione, contro l’attuale capolista, il portoghese possa ripetere l’impresa, sfruttando il momento e trasformando la ritrovata condizione fisica in una prova di forza decisiva.

Il talento di Leao è indiscusso; ora è chiamato a dimostrare la maturità di un fuoriclasse capace di caricarsi l’intera squadra sulle spalle nei momenti più complessi del campionato.