Milan Roma, le ultime sulle condizioni di Pellegri

Allenamento mattutino, quest’oggi, a Milanello dove il Milan prosegue la preparazione al big match contro la Roma. La squadra di Pioli lavora con l’obiettivo di vincere contro la compagine di Mourinho e consolidare il posto nelle zone alte della classifica di Serie A.

Nell’allenamento di oggi, non ha lavorato in gruppo Pietro Pellegri che, quindi, continua il percorso di preparazione a parte, per ritrovare la forma migliore.