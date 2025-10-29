Connect with us

Milan Roma, Gasperini in ansia: titolarissimo assente a San Siro? Prossimi giorni decisivi in casa giallorossa

Infortunio Tomori, cosa filtra in vista della Roma: per l'inglese escluse lesioni ma... Ultimissime

Spalletti, tutto fatto con la Juve: contratti approvati e firma in arrivo. Manca solo l'ufficialità, i dettagli

Atalanta Milan, sensazione diffusa in casa rossonera dopo il pareggio di Bergamo: il retroscena

Rabiot stupisce Allegri e accelera: il centrocampista ha messo nel mirino quella partita. Novità clamorosa

14 minuti ago

Milan Roma, in casa giallorossa si ferma Ferguson per un problema al ginocchio: l’attaccante è in dubbio per la sfida di domenica a San Siro

Allarme in casa Roma. Il tecnico Gian Piero Gasperini, che si gode la vetta della classifica in compartecipazione con il Napoli, rischia di dover fare a meno di uno dei suoi attaccanti.

Nel corso della gara dello Stadio Olimpico vinta 2-1 contro il Parma, Evan Ferguson è stato sostituito nel corso del primo tempo, lasciando il campo a Leon Bailey.

Secondo quanto riportato da Voce Giallorossa, l’attaccante irlandese ha rimediato una «distorsione alla caviglia». L’ex Brighton sarà valutato nei prossimi giorni per stimare l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.

C’è il forte rischio che Ferguson si fermi per «qualche settimana». Questa è una notizia che «interessa da vicino al Milan», dal momento che la Roma sarà proprio la prossima avversaria rossonera, domenica sera a San Siro. La potenziale assenza del centravanti alleggerirebbe la pressione sulla difesa di Allegri, già alle prese con il dubbio Tomori.

